В Ростовской области сняты все ограничения на автотрассах

Движение входит в обычный ритм

Сняты все ограничения на движение по автотрассам Ростовской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Движение перекрывали 24 июня из-за попытки вооружённого мятежа, организованного командирами ЧВК "Вагнер".

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". В ведомстве опровергли эти заявления, назвав информационной провокацией. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело по статье о призывах к военному мятежу.

Утром 24 июня с обращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент назвал действия Евгения Пригожина ударом в спину стране и народу. Причастных к попытке мятежа ждёт суровое наказание, пообещал глава государства.

Вечером 24 января стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с Евгением Пригожиным убедил его отказаться от преступных планов и сложить оружие. Ночью бойцы ЧВК "Вагнер" вернулись в свои тыловые лагеря.

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