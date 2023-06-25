В Белгородской области сбит украинский беспилотник

Пострадавших нет

В Валуйском городском округе Белгородской области сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Дрон упал в районе села Долгое. Последствия на земле уточняют оперативные службы, написал губернатор у себя в Telegram-канале.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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