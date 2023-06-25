Собянин рассказал о развитии районов Печатники, Текстильщики и Южнопортовый

Юго-восток города стал центром развития рельсового транспорта

О развитии трёх районов на юго-востоке Москвы рассказал на своём сайте Сергей Собянин. Мэр отметил, что в Печатниках, Текстильщиках и Южнопортовом проживают 265 тысяч человек.

По словам Собянина, юго-восток столицы в последние годы стал одним из центров развития рельсового транспорта столицы. В 2016 году на базе МЖД было открыто Московское центральное кольцо. Сейчас для пассажиров открыты станции "Угрешская" и "Дубровка". Здесь же реализуется масштабный проект МЦД-2: действуют современные городские вокзалы "Курьяново", "Печатники", "Люблино", "Депо" и "Перерва". Завершён ещё один мегапроект – Большая кольцевая линия, она представлена в юго-восточных районах станциями "Печатники" и "Текстильщики".

Говоря о других не менее масштабных проектах Собянин упомянул реконструкцию Курьяновских очистных сооружений. Мэр также рассказал об обновлении несколько знаковых зеленых объектов: скверов в 1-м Саратовском проезде, на улице Кухмистерова и Батюнинского пруда.

В Текстильщиках завершается капремонт культурного центра "Москвич". Скоро там откроются кружки и студии, будут проходить спектакли, концерты, фестивали, выставки, мастер-классы.

В районах на юго-востоке полным ходом идёт реновация. В программу вошли 87 домов, в которых проживает 15 тысяч человек.

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