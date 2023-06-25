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Комфорт и достопримечательности: как живёт московский район Гольяново

16:08
  • воскресенье
  • 25 июня 2023

Когда-то он был унылой окраиной

Один из самых больших в столице по площади и численности населения. Часть этого района входит в национальный парк "Лосиный остров". По соседству разрабатывают парашюты и технику для космоса и телевидения. А ещё здесь уже есть международный автовокзал, а скоро будет и метро.

Всё это - о районе Гольяново. Когда-то он считался унылой окраиной, а теперь здесь также комфортно, как в центре. И есть свои достопримечательности.

Подробнее - в репортаже Татьяны Сидоровой (смотрите видео).

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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