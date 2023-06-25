Приёмная кампания в вузы проходит по новым правилам

Поступить в институт можно в онлайн-формате
Выпускные вечера для столичных одиннадцатиклассников, планировавшиеся на субботу, перенесены на 1 июля. Праздник обязательно состоится.
А вот приёмная кампания в вузы, которая для многих едва ли не более важна, чем, собственно, выпускной, стартовала на этой неделе точно по графику. В этом году она проходит по новым правилам. Многие формальности окончательно перекочевали в онлайн-формат.
Что ещё изменилось, и кто от этого выиграл - разбиралась Наталья Тарасова (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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