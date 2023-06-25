Умер один из основателей "Яблока" Виктор Шейнис

Ему было 92 года

Умер один из авторов Конституции России и основателей партии "Яблоко" Виктор Шейнис. Ему было 92 года.

О кончине Шейниса сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. В пресс-службе партии "Яблока" отметили, что о времени и месте прощания с политиком будет объявлено позднее, сообщает ТАСС.

Виктор Шейнис – историк по образованию. Работал на Кировском заводе в Ленинграде, потом занимался наукой. В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, занимался разработкой Конституции.

В декабре 1993 был одним из основателей "Блока Явлинский-Болдырев-Лукин", трансформировавшегося позже в партию "Яблоко". В 1999 году Шейнис отошёл от парламентской и политической деятельности.

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