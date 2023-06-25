Армия России отразила 10 атак противника на донецком направлении

Об этом сообщили в Министерстве обороны

В Минобороны России рассказали о безуспешных попытках наступательных действий ВСУ практически по всей линии боевого соприкосновения. В частности, на донецком направлении в районе Артёмовска за последние сутки успешно отражено десять атак противника, ещё четыре атаки отражены рядом с населёнными пунктами Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское.

Авиация России нанесла удары по позициям двух бригад ВСУ в ЛНР, а в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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