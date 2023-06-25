ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал об особом отношении к спецоперации

16:21
  • воскресенье
  • 25 июня 2023

Президент каждый день следит за событиями в зоне СВО

Владимир Путин уделяет первостепенное внимание вопросам спецоперации. Об этом президент рассказал в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину.
Путин призвал отбросить распри во время спецоперации

Как сказал глава государства, он начинает и заканчивает день новостями из зоны СВО. По его словам, это и совещания, и встречи, и переговоры по телефону.

Большое внимание Путин уделяет производству вооружений, он постоянно на связи с руководителями предприятий и компаний ОПК. "Говорим об их эффективности, говорим о том, где и в чём ещё нужно поработать, где и чего не хватает", - отметил президент.

Накануне, 24 июня Владимир Путин в срочном обращении к россиянам призвал отбросить любые распри в период спецоперации. Президент обратился к гражданам страны на фоне попытки командиров ЧВК "Вагнер" организовать вооружённый мятеж.

К вечеру 24 июня ситуация стабилизировалась. После переговоров основателя ЧВК Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вагнеровцы сложили оружие и вернулись в свои учебные лагеря.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.