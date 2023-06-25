Путин рассказал об особом отношении к спецоперации

Президент каждый день следит за событиями в зоне СВО

Владимир Путин уделяет первостепенное внимание вопросам спецоперации. Об этом президент рассказал в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину.

Как сказал глава государства, он начинает и заканчивает день новостями из зоны СВО. По его словам, это и совещания, и встречи, и переговоры по телефону.

Большое внимание Путин уделяет производству вооружений, он постоянно на связи с руководителями предприятий и компаний ОПК. "Говорим об их эффективности, говорим о том, где и в чём ещё нужно поработать, где и чего не хватает", - отметил президент.

Накануне, 24 июня Владимир Путин в срочном обращении к россиянам призвал отбросить любые распри в период спецоперации. Президент обратился к гражданам страны на фоне попытки командиров ЧВК "Вагнер" организовать вооружённый мятеж.

К вечеру 24 июня ситуация стабилизировалась. После переговоров основателя ЧВК Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вагнеровцы сложили оружие и вернулись в свои учебные лагеря.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"