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В регионах отменили все ограничения на автодорогах

17:38
  • воскресенье
  • 25 июня 2023

Они были введены 25 июня

В Ростовской, Калужской, Тульской, Липецкой областях, Краснодарском крае отменяют введённые ранее ограничения по мере того, как подразделения ЧВК "Вагнер" покидают регионы и возвращаются к местам постоянной дислокации, сообщает "ТВ Центр".

Движение по всей трассе М-4 "Дон" открыто, хотя местами ещё сохраняются заторы. В Подмосковье на трассе М-2 "Крым открыли проезд по всем мостам. Также, как заявили в пресс-службе Кремля, в ближайшее время будет отменен режим контртеррористической операции в трёх регионах.

24 июня командиры ЧВК "Вагнер" предприняли попытку вооружённого мятежа. К вечеру ситуация стабилизировалась. После переговоров основателя ЧВК Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вагнеровцы сложили оружие и вернулись в свои учебные лагеря.

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