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За сутки в Сибири и на Урале потушили больше половины природных пожаров

18:20
  • воскресенье
  • 25 июня 2023

Возгорания происходят из-за гроз

За минувшие сутки в российских регионах потушили больше половины природных пожаров. Ещё накануне действовало свыше 40-ка очагов на площади 23 тысячи гектаров.

В 17 российских регионах борются с природными пожарами
В России растёт площадь природных пожаров

Как сообщают в "Авиалесоохране", самая серьёзная ситуация сохраняется в Алтайском крае - там горит почти 10 тысяч гектаров. Большинство пожаров - в труднодоступных районах, порой за сто километров от ближайшего населённого пункта.

Всего в борьбе с огнём задействовано более полутора тысяч человек, в том числе крупная группировка федеральных и региональных сил "Авиалесоохраны" – 684 парашютиста-десантника. Там, где возможно задействовать наземную технику, работает 190 единиц. Основная причина пожаров – грозы, сообщает "ТВ Центр".

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