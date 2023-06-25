В Якутии с размахом отметили праздник лета

Его посетило рекордное число гостей

В Якутии отметили традиционный праздник лета Ысыах Туймаады. Для многочисленных гостей подготовили выставки, конкурсы, народные игры, а также состязания по национальным видам спорта - вольная борьба, стрельба из лука, перетаскивание валунов.

Повара приготовили особое национальное блюдо - конину на вертеле. Для этого потребовался самый большой в республике мангал, сообщает "ТВ Центр".

Ысыах официально признан самым массовым национальным праздником России. И он подтвердил этот статус - его посетили рекордные 230 тысяч человек.

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