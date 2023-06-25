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Украинские войска нанесли удары по столицам ДНР и ЛНР

19:07
  • воскресенье
  • 25 июня 2023

О пострадавших не сообщается

В Луганске и Донецке прогремели взрывы. По столице ЛНР украинская армия ударила британскими ракетами Storm Shadow, сообщил офицер республиканской милиции Андрей Марочко. Удар пришёлся по юго-западным окраинам Луганска.

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В свою очередь мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле Киевского района города и задымлении у торгового центра "Донецк-сити".

О повреждениях инфраструктур и о пострадавших в результате этих обстрелов не сообщается.

После передачи Киеву британских крылатых Storm Shadow с повышенной дальностью поражения периодически приходят сообщения об обстреле ими Луганска. До этого, расположенный в достаточном удалении от линии соприкосновения город, ВСУ не обстреливался.

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