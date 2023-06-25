Собянин рассказал о развитии бывшей промзоны "Южный порт"

Там построят станцию метро

В Москве продолжается комплексное развитие территории бывшей промзоны "Южный порт". Подробности сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что специалисты проработали схемы движения транспорта, спроектировали новые развязки и станцию метро. В будущем обновлëнное пространство должно стать новым центром городской жизни.

Здесь будет активно развиваться транспортная инфраструктура. В частности, появится автомагистраль "Печатники – Братеево", которая позволит создать новое радиальное направление от ТТК до МКАД и обеспечит транспортные связи между районами трёх округов Москвы и ближайшими районами Подмосковья.

На месте бывшей промзоны появится станция метро "Южный порт". Она войдëт в состав Люблинско-Дмитровской линии. С примыкающей к станции пешеходной эстакады будет выход к Москве-реке.

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