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Собянин рассказал о развитии бывшей промзоны "Южный порт"

19:40
  • воскресенье
  • 25 июня 2023

Там построят станцию метро

В Москве продолжается комплексное развитие территории бывшей промзоны "Южный порт". Подробности сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

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Мэр отметил, что специалисты проработали схемы движения транспорта, спроектировали новые развязки и станцию метро. В будущем обновлëнное пространство должно стать новым центром городской жизни.

Здесь будет активно развиваться транспортная инфраструктура. В частности, появится автомагистраль "Печатники – Братеево", которая позволит создать новое радиальное направление от ТТК до МКАД и обеспечит транспортные связи между районами трёх округов Москвы и ближайшими районами Подмосковья.

На месте бывшей промзоны появится станция метро "Южный порт". Она войдëт в состав Люблинско-Дмитровской линии. С примыкающей к станции пешеходной эстакады будет выход к Москве-реке.

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Проект развития территории бывшей промзоны "Южный порт"
Проект развития территории бывшей промзоны "Южный порт"
Проект развития территории бывшей промзоны "Южный порт"
Проект развития территории бывшей промзоны "Южный порт"
Проект развития территории бывшей промзоны "Южный порт"
Проект развития территории бывшей промзоны "Южный порт"
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