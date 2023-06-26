В Москве и Подмосковье отменили режим КТО

Его ввели утром 24 июня

В Москве, Подмосковье и Воронежской области отменён режим КТО. Об этом РИА Новости сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Режим КТО в трёх регионах ввели утром 24 июня на фоне попытки вооружённого мятежа, организованного командирами ЧВК "Вагнер".

На дорогах, ведущих к южным регионам страны, были выставлены блок-посты и перекрыто движение автотранспорта в районе ключевых мостов.

К вечеру субботы ситуация стабилизировалась. После переговоров основателя ЧВК Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вагнеровцы отказались от своих планов и вернулись в тыловые учебные лагеря.

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