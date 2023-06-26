Российские "Искандеры" нанесли удары по командным пунктам ВСУ

Кадры опубликовало Минобороны

Высокоточные удары по командным пунктам и подземным бункерам ВСУ нанесли расчеты российских ракетных комплексов "Искандер". Боевая работа - на кадрах, опубликованных Министерством обороны.

Наши бойцы уничтожают объекты противника в любое время дня и ночи и независимо от погодных условий. Для этого используются как баллистические, так и крылатые ракеты.

Среди основных целей - вражеские аэродромы, места скопления живой силы и техники. Дальность поражения - до 500 километров. Выпустив боеприпасы, экипаж оперативно меняет позицию, чтобы не позволить неонацистам нанести ответный удар и перезарядить орудие.

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