Минобороны представило новых героев спецоперации

Бойцы проявили мужество

В нашем оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и отваги защитников Донбасса.

Автомобиль под управлением младшего сержанта Ильи Мазяргова во время доставки снарядов попал под обстрел украинских радикалов. Грузовик был поврежден и остановился. Илья тоже получил травмы, но, несмотря на это, рискуя собственной жизнью, смог отремонтировать автомобиль. После чего доставил боеприпасы нашим артиллеристам.

Миномётный расчёт под командованием рядового Степана Ивченко прикрывал наших мотострелков на одном из тактических направлений. Прицельными выстрелами миномётчики подавили более 30 огневых точек неонацистов. Враг понёс большие потери и, не сумев прорвать нашу оборону, отступил.

Младший сержант Александр Греков, действуя в составе артиллерийского расчёта, атаковал колонну неонацистов. Бойцы точными выстрелами уничтожили три бронемашины, а также большое количество живой силы противника. Затем наши артиллеристы вывели орудие из опасной зоны и продолжили выполнять боевые задачи.

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