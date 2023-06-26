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Причиной пожара в многоэтажке в Королеве мог стать поджог

08:51
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Возгорание было ликвидировано этой ночью

Следователи и другие оперативные службы всю минувшую ночь работали в подмосковном Королеве. Там в результате пожара в одной из многоэтажек погибли два человека, сообщает "ТВ Центр".
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Огонь полыхал на площади в 40 квадратных метров. Из здания эвакуировали часть жильцов. Однако горящую квартиру не смог самостоятельно покинуть подросток. Спасаясь, он пытался перебраться с 14 этажа на балкон вниз. Но сорвался и упал. Также травмы, не совместимые с жизнью, получил пожарный, который пытался помочь юноше.

Поздней ночью возгорание было ликвидировано. Специалисты выясняют причины трагедии. По предварительным данным прокуратуры Московской области, речь может идти о поджоге.

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