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В Болгарии сгорел склад бизнесмена, поставлявшего оружие Украине

08:30
  • понедельник
  • 26 июня 2023

По данным СМИ, пожару предшествовала серия взрывов

Второй за год пожар произошел в болгарском Карнобате на складе боеприпасов, который принадлежит бизнесмену Эмилиану Гебреву. Он поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году.

Как сообщают местные СМИ, пожару предшествовала серия взрывов. Никто не пострадал, но за полтора часа склад сгорел полностью. Эксперты начнут обследовать территорию не ранее чем через трое суток. Полиция сообщила, что расследованием инцидента занимается агентство национальной безопасности.

Крупный пожар в Карнобате произошел также в июле 2022 года. Тогда владелец хранилища заявил о вероятности умышленного подрыва или поджога. В 2021-м в New York Times вышла статья, подтвердившая что Гебрев поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны. Бизнесмен также признался, что хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице, где в октябре и декабре 2014 года прогремели два взрыва.

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Пожар в Карнобате
Пожар в Карнобате
Пожар в Карнобате
Пожар в Карнобате
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