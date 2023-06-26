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Шойгу проверил пункт управления войск в зоне СВО

08:37
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Министр заслушал доклад командующего Западной группировкой войск

Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск в зоне спецоперации. Там министр обороны заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по обстановке на фронте.

Также Никифоров доложил Шойгу о формировании и проводимом боевом слаживании вновь формируемых полков резерва для Западной группировки войск. Шойгу отметил высокую эффективность уничтожения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки.

"Командующему и командирам Западной группировки войск поставлена задача продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения", - добавили в Минобороны.

Также министр обратил внимание на организацию снабжения войск и создание условий для безопасного размещения личного состава.

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