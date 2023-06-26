Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Больше всего отмен и задержек - в "Домодедово"

В московских аэропортах этим утром отменено или задержано 23 рейса. Такие данные приводит сервис "Яндекс.Расписания".

Во "Внуково" задержано четыре рейсы и один отменен. В "Домодедово" восемь задержано, три - отменено. В "Шереметьево" семь рейсов задержано, отмен нет.

С чем связаны задержки и отмены - неизвестно.

Ранее синоптики сообщили, что в понедельник в Москве ожидается облачная погода, пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +25 градусов.

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