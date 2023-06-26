ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Циклон из Атлантики принес в Россию град и ливни

11:50
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Улицы многих крупных городов превратились в полноводные реки

Резкое похолодание, ливни, сильный ветер и град. Волна непогоды накрыла сразу несколько российских регионов. Ненастье - от юга Западной Сибири до берегов Балтики. Виновник разгула стихии - мощный штормовой циклон из Атлантики. В отдельных районах за считанные часы выпала месячная норма осадков.

Дачники Ленинградской области подсчитывают ущерб. Град размером с голубиное яйцо побил урожай. Регион накрыл атлантический циклон. Порывистый ветер, сильный дождь. С таким количеством осадков не справлялись городские ливневки. Дороги и тротуары затопило.

В социальных сетях местные жители пишут о подтоплениях в Московском и Приморском районах. Вода и в питерской подземке. Синоптики прогнозируют: циклон в северной столице продержится до 29 июня.

"Неустойчивый" характер погоды и в Калининграде. Днем - тропические ливни с грозами. Непогода и на Урале. Челябинск побелел, как зимой. На улицах град. Люди бегут от непогоды.

Проливные дожди и в Оренбурге. Машины с трудом передвигаются по затопленным дорогам. И в центральном регионе ожидаются ливни, грозы с крупным градом и шквалистый ветер. Дождливо будет и на юге: в Краснодарском и Ставропольском краях. А Ростов уже во власти стихии.

Несмотря на теплое начало недели, столицу тоже накроет циклон. Со среды температура воздуха опустится до 20 градусов и начнутся дожди.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Град
Град
Дождливая погода
Дождливая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.