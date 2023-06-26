Циклон из Атлантики принес в Россию град и ливни

Улицы многих крупных городов превратились в полноводные реки

Резкое похолодание, ливни, сильный ветер и град. Волна непогоды накрыла сразу несколько российских регионов. Ненастье - от юга Западной Сибири до берегов Балтики. Виновник разгула стихии - мощный штормовой циклон из Атлантики. В отдельных районах за считанные часы выпала месячная норма осадков.

Дачники Ленинградской области подсчитывают ущерб. Град размером с голубиное яйцо побил урожай. Регион накрыл атлантический циклон. Порывистый ветер, сильный дождь. С таким количеством осадков не справлялись городские ливневки. Дороги и тротуары затопило.

В социальных сетях местные жители пишут о подтоплениях в Московском и Приморском районах. Вода и в питерской подземке. Синоптики прогнозируют: циклон в северной столице продержится до 29 июня.

"Неустойчивый" характер погоды и в Калининграде. Днем - тропические ливни с грозами. Непогода и на Урале. Челябинск побелел, как зимой. На улицах град. Люди бегут от непогоды.

Проливные дожди и в Оренбурге. Машины с трудом передвигаются по затопленным дорогам. И в центральном регионе ожидаются ливни, грозы с крупным градом и шквалистый ветер. Дождливо будет и на юге: в Краснодарском и Ставропольском краях. А Ростов уже во власти стихии.

Несмотря на теплое начало недели, столицу тоже накроет циклон. Со среды температура воздуха опустится до 20 градусов и начнутся дожди.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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