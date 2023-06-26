Западные наемники на броневике испугались российских десантников

Последние данные о ходе СВО

Информация о ходе спецоперации. Российские войска отразили серию атак ВСУ на запорожском направлении. Артиллеристы и ударные вертолёты уничтожили десятки неонацистов и 5 бронированных машин. Также наши бойцы пресекли несколько попыток контрнаступления противника в районе Артёмовска. А на краснолиманском направлении российские военные применили тактический комплекс "Искандер".

Вспышка в ночи. Ракета стремительно уходит к цели. Примерно через полчаса операторы сообщили - есть попадание. А утром и в штабе подтвердили – оперативно-тактический комплекс "Искандер" полностью уничтожил укрепрайон ВСУ под Купянском. Вместе с националистами и складом боеприпасов.

О результатах боевой работы за сутки на командном пункте Западной группировки войск докладывают министру обороны. Показывают диспозицию сил на картах. Сергей Шойгу проверяет работу подразделений на этом участке. Глава оборонного ведомства поставил задачу - активнее вести разведку в тылах ВСУ. И заблаговременно вскрывать планы националистов.

Кстати, благодаря разведке расчетам ПВО удалось обнаружить и сбить на краснолиманском направлении более 10 воздушных целей. Еще 16 атак отражены на земле. Больше всего их было под Артемовском и в Запорожье.

Еще мгновения назад этот броневик с наемниками из Британии и США (см. видео) прорывался к передовой в районе Новоданиловки. Но получил мину в борт от российских десантников. Потеряв ориентацию, иностранцы вываливаются из машины. Кто ползет на животе, кто на четвереньках. И в таком же положении оказались боевики, которые сегодня утром наступали под Ореховым и деревней Пятихатка.

Взвод радикалов едва поднялся в атаку. Прошел метров 30. И тут же оказался под шквальным огнем. Двое убиты сразу. Еще пятеро ранены. Остальные залегли в траве. Нервы не выдерживают. И все, кто мог, побежали обратно в окопы. Но и там не отсидеться. Снаряды российских артиллеристов ложатся точно в траншеи, блиндажи и наблюдательные пункты.

Еще несколько танковых залпов уничтожили и этот полевой арсенал ВСУ. Обгоревшие снаряды и гильзы. Оплавленные тубусы с артиллерийским порохом. Склад буквально разметало по лесу. Рота националистов, которую ВСУ собирали в тылу и готовили к новым вылазкам, осталась без боекомплекта.

Еще одна попытка радикалов пробиться к позициям десантников в поселке Работино. На марше колонна танков и БМП. Идти через поле не рискуют. Везде мины. Приходится прямо по грунтовке. Бронетехника попадает под удар российской авиации.

Первый выстрел в головную машину. Затем уничтожен второй танк. Американский "Бредли" дает задний ход. Но и его в итоге подбили. Только за сутки на южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 700 человек. И 30 единиц военной техники.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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