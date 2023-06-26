На Западе нарастает недовольство из-за финансовой поддержки Киева

Деньги европейских налогоплательщиков уходят на оружие для Украины

В Вашингтоне переживают. Как сообщает телеканал CNN, в Белом доме ждали большего кровопролития и очень удивлены, что русские не стали стрелять друг в друга. В такой реакции нет ничего удивительного. Ведь как выясняется, разведка США заранее знала о планах Пригожина и проинформировала об этом администрацию и конгресс, которые в свою очередь промолчали и предпочли наблюдать, как будут развиваться события. Впрочем, только ли наблюдали?

"У нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном числе вещей. И в России они и выбрали тему. Заявили, что есть коррумпированные люди на отдельных постах. Что частично верно, мало кто скажет, что это не так. Но разве это причина нападать на свою страну и ударить ножом в спину в самый тяжелый момент? Конечно, нет! Этому помогли извне. У них были большие ожидания. Но Путин своим посланием и сильной позицией остановил это", - заявил президент Сербии Александр Вучич.

Наблюдали за событиями в России и в Европе, правда, довольно своеобразно. Президент Франции заявил, что случившееся - лишний повод продолжать поддерживать Украину:

"Я следил за событиями час за часом, поддерживая связь с основными партнёрами Франции. Нужно оставаться осторожным, потому что ситуация все ещё развивается... Это должно заставить нас быть очень бдительными и полностью оправдывает поддержку, которую мы оказываем украинцам в их сопротивлении".

Где Украина и где Австралия. Но Канберру это расстояния не смущают. Очень уж хочется стране, от которой мало что зависит в мировой политике, показать себя. И поэтому отчего бы не потратить деньги налогоплательщиков на оружие для Киева.

Опросы общественного мнения в Австралии показывают: в стране зреет глухое недовольство действиями правительства, которое транжирит деньги в тот момент, когда мировая экономика находится в рецессии. А в Европе избиратели протестуют уже открыто. В столице Нидерландов Амстердаме накануне прошла массовая акция с призывом прекратить вооружать Украину и урегулировать конфликт за столом приговоров. В руках демонстранты держали белые флаги - как символ мира.

Практически одновременно несколько тысяч человек с такими же требованиями вышли на улицы немецкого Вшаффенбурга. Пор мнению людей, тратить миллиарды на поставки Киеву в сегодняшней ситуации аморально и даже преступно - когда мировая экономика еще не оправилась от последствий пандемии ковида и стоит на грани глобального кризиса.

"После ковида, после того как был большой спад в экономике, соответственно, выросли дефициты бюджетов, которые надо было финансировать при помощи наращивания госдолга. Очень многие страны оказались в критическом положении с точки зрения госдолга... Сегодня Европа почти вся в долгах - Великобритания, Франция, Испания, Португалия, не говоря уже о Греции и Италии", - заявил Алексей Можин, исполнительный директор от России в Международном валютном фонде.

Отдельные европейские политики не оставляют идеи вооружать Киев за счет замороженных российских активов. Но одновременно все больше голосов звучит против. В частности, в Германии, пишет "Файненшл таймс":

"Министр юстиции Германии Марко Бушман изучил предложение Еврокомиссии по изъятию активов российского Центробанка и заключил, что оно не рабочее с юридической точки зрения. К тому же, если Брюссель возьмет деньги у российского ЦБ или доходы от вложения средств, это создаст прецедент".

Авторы статьи в том числе имеют в виду требования Польши о репарациях, против чего резко выступает та же Германия.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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