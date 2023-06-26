Одна из вагонеток сошла с рельсов на "Американских горках" в Стокгольме

Ведется следствие

Один человек погиб и около 10 пострадали в результате аварии на "Американских горках" в Стокгольме. Во время работы аттракциона одна из вагонеток сошла с рельсов, накренилась и сорвалась вниз вместе с людьми.

Они упали с высоты нескольких метров. Трое получили серьёзные травмы. Началась паника. Первую помощь пострадавшим оказывали другие посетители. Сотрудники парка, по словам очевидцев, растерялись и не знали, что делать.

Прибывшие полицейские перекрыли движение на ближайших улицах, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи. Для эвакуации пострадавших также задействовали медицинскую авиацию. Идёт расследование. Парк временно закрыт.

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