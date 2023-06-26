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Торнадо пронесся по США

11:52
  • понедельник
  • 26 июня 2023

В ряде штатов разрушены дома

Новая серия торнадо в США. В Индиане разрушены десятки домов. Некоторые здания стихия буквально сравняла с землёй. Оборваны линии электропередачи.

Известно об одном погибшем, ещё один житель получил травмы. Предупреждение о погодной опасности также действуют в Огайо и Мичигане.

Ранее ураганный ветер обрушился на Вайоминг. Он переворачивал автобусы и даже тяжёлые грузовики. В эпицентре оказалось крупнейшее в стране месторождение угля. Восемь сотрудников пострадали. Сообщается об утечке опасных веществ. Добычу приостановили.

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