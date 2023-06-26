В Москве прошла акция "Квантовая ночь"

По случаю празднования Дня Молодёжи

Высокие технологии, научные проекты, общение с учёными и музыкальное шоу. В Москве по случаю празднования Дня Молодёжи состоялась акция "Квантовая ночь".

Станция метро "Выставочная" погрузилась в футуризм. На платформе установили большой экран и неоновые прожекторы. В вагонах разместили компьютеры, планшеты и другие устройства, с помощью которых можно было ознакомиться с различными научными статьями и попробовать решить сложные математические задачи.

Также для гостей подготовили концертную программу. В акции приняли участие около 100 молодых инженеров и программистов из 40 регионов страны. "Квантовую ночь" организовала Росмолодёжь совместно с госкорпорацией "Росатом".

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