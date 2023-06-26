Шелкопряд атаковал сразу несколько российских регионов

Такие нашествия случаются регулярно

В России - небывалое нашествие гусениц непарного шелкопряда. Насекомые атаковали сразу несколько регионов. В Поволжье, Владимирской области, Подмосковье вредители уничтожают листву, оставляя после себя только голые ветви. Обгладывают даже хвойные деревья - хотя обычно их не трогают. В Башкирии пострадали сотни тысяч гектаров леса. Можно ли остановить прожорливых насекомых?

Жители этой башкирской деревни уверяют: зря гусениц считают медленными. Уже съели леса. Теперь добрались до садов и огородов. Кустарники буквально целиком обмотаны паутиной. Ее так много, что не видно даже листвы. Местные сначала думали винить в таких вредительствах излишне старательных пауков. Присмотревшись, поняли - кружева плетет совсем другое насекомое.

Это только название красивое - шелкопряд. По факту: вредитель, который уничтожает все зеленое на своем пути. Лес буквально в километре от деревни. Такого нашествия здесь давно не было с 70-х годов прошлого века. Но проводить обработку вокруг населенных пунктов, садовых товариществ и детских лагерей запрещено санитарными правилами.

Казалось бы, лето. Леса должны быть зелеными и цветущими. Но шелкопряд навел свои порядки. Пейзажи практически зимние. Березы, дубы, тополя, сосны. Под натиском шелкопрядов не может устоять ни один вид растительности. Вредитель захватывает новые территории. В одной только Башкирии нашествию подверглись 10 районов. Там непарный шелкопряд уничтожил почти 400 тысяч гектаров леса.

Специалисты говорят, что полностью уничтожить шелкопряда невозможно. Такие нашествия случаются хоть и регулярно, но не часто. А уже к концу месяца прожорливый вредитель сбавит свою активность. Гусеницы начнут окукливаться и превращаться в бабочек.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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