Собянин: выпускной для школьников в Москве проведут 1 июля

В столице снимают все ограничения, связанные с введением режима КТО

Режим контртеррористической операции отменён в столице и в Московской области. Об этом утром заявили представители Национального антитеррористического комитета.

Все ограничения сняты, подтвердил Сергей Собянин. Мэр Москвы опубликовал сообщение в своем Телеграм-канале. Собянин поблагодарил жителей за спокойствие и понимание, а также отметил, что выпускной для школьников пройдёт 1 июля.

Кроме того, режим КТО отменен и в Воронежской области. Напомним, режим КТО в трех регионах ввели утром 24 июня на фоне попытки вооруженного мятежа, организованного командирами ЧВК "Вагнер".

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