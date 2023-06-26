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Россиянин переводил деньги на дроны для ВСУ и попался ФСБ

10:06
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Ему грозит пожизненное наказание

ФСБ задержала жителя Амурской области, который переводил деньги на нужды Вооруженных сил Украины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Как сообщили в ФСБ, россиянин больше десяти раз переводил деньги для покупки ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники. Ее потом использовали против Вооруженных сил России.

По статье "Государственная измена" мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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