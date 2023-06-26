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Собянин объявил об отмене всех ограничений в Москве

10:18
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Мэр поблагодарил москвичей за понимание

Все ограничения, введенные в Москве в связи с режимом контртеррористической операции, отменены. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он поблагодарил москвичей за спокойствие и понимание.

Также мэр сообщил, что выпускной для школьников пройдет в Москве 1 июля.

Режим КТО был введен в столичном регионе в субботу в связи с попыткой мятежа, организованной основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. На трассах, ведущих с юга России в сторону Москвы, были выставлены блокпосты.

К вечеру субботы стало известно, что после переговоров с Александром Лукашенко Пригожин решил остановить продвижение ЧВК "Вагнер" и вернуть бойцов в полевые лагеря. Сам он должен уехать в Белоруссию, заявили позднее в Кремле.

В понедельник утром Национальный антитеррористический комитет объявил от отмене режима КТО в Москве и Московской области.

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