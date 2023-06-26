Собянин рассказал о комплексном развитии районов Лефортово и Нижегородский

Там проживают 155 тысяч москвичей

Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о модернизации социальной и транспортной инфраструктуры в двух районах юго-востока столицы.

"Два района на юго-востоке города. История и современность, памятники культуры и промышленные пейзажи. Родной дом для 155 тысяч москвичей, улучшение жизни которых является главной целью программ и проектов, реализуемых в Лефортово и Нижегородском", - написал мэр.

Многие годы одной из ключевых проблем юго-востока столицы были недостаточные транспортные связи районов между собой и с другими округами. Это затрудняло поездки по городу, а перегруженная Таганско-Краснопресненская линия метро работала на пределе.

"К решению проблемы мы подошли комплексно. Интегрировали железную дорогу в городскую транспортную систему. Сначала запустили движение по Московскому центральному кольцу: пассажиров принимают станции "Новохохловская", "Нижегородская", "Андроновка". Затем открыли наземное метро. На МЦД-2 "Курско-Рижский" работают станции "Новохохловская" - пересадка на МЦК, "Калитники" и "Москва-Товарная", - отметил мэр.

Подробнее - в блоге на сайте мэра.

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