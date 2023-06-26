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"Ъ": уголовное дело против Пригожина не прекращено

11:22
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Расследование пока продолжается

Уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа не прекращено. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ", а также российские информационные агентства ТАСС и "Интерфакс".

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По словам источника "Ъ" в Генпрокуратуре, постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, расследование продолжается. Для отмены дела прошло мало времени, добавил собеседник издания.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил о том, что по учебным лагерям ЧВК "Вагнер" якобы нанесены удары. В Министерстве обороны России опровергли эти провокационные заявления. Позднее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. В Минобороны призвали бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы и вернуться в пункты постоянной дислокации.

К вечеру субботы стало известно, что после переговоров с Александром Лукашенко Пригожин решил  остановить продвижение ЧВК "Вагнер" и вернуть бойцов в полевые лагеря. Сам он должен уехать в Белоруссию, заявили позднее в Кремле.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено.

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