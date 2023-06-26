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Жителей Ялты задержали за сотрудничество с СБУ

13:05
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Они передавали украинским спецслужбам информацию об обстановке на полуострове

Сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) удалось задержать двух жителей Ялты по подозрению в работе на СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, двое жителей Ялты на протяжении нескольких месяцев передавали представителю украинской спецслужбы данные о социально-экономическом, политическом и военном состоянии полуострова.

В ходе оперативных мероприятий удалось выяснить, что задержанные планировали передать СБУ видеосъёмку расположения объектов ВС России в Крыму, а также совершить диверсионные действия на территории республики.

В отношении задержанных уже возбудили уголовное дело о "Сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством".

Ранее на территории Нальчика (Кабардино-Балкария) сотрудникам ФСБ удалось задержать 44-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже.

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