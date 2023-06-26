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Собянин рассказал о развитии отечественных технологий в телекоме, IT и медицине

12:11
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Гранты получили 14 компаний

Москва помогает отечественным технологиям в сфере телекоммуникаций, IT и медицины благодаря выдаче грантов на импортозамещение. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Мы одобрили гранты на общую сумму больше 800 миллионов рублей 14 импортозамещающим компаниям. За их счет уже создано свыше 5,5 тысяч квадратных метров новых производственных и лабораторных помещений в городе", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Так, например, компания "Векас" разрабатывает программное обеспечение для автоматизации производства на предприятиях. Благодаря выделенным средствам удалось собрать команду и создать альфа-версию программы.

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