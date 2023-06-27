Близнецы будут у всех на виду, а Весам стоит заявить о себе: гороскоп на 27 июня

Звезды рекомендуют Тельцам быть открытыми, а Скорпионам - начать покорять мир

Овны

Вам удастся решить домашнюю проблему, навести порядок в документах на недвижимость. Вы сможете найти решение, которое будет устраивать всех членов семьи.

Тельцы

Будьте открытыми, внимательно слушайте и сами говорите, если есть что сказать. Письма, обмен сообщениями, активность в социальных сетях скоро принесут вам пользу.

Близнецы

Меркурий покинул ваш знак и перешел в сектор гороскопа, отвечающий за заработанные деньги. До 11 июля ваша деятельность будет на виду и финансовая прибыль не заставят себя ждать.

Раки

Это отличный день: Меркурий вошел в ваш знак, где пробудет до одиннадцатого июля. Делайте в этот период то, что для вас актуально и интересно, без оглядки на окружающих и критиков.

Львы

Еще один знак в пользу замедления, спокойствия, отдыха – переход Меркурия в соседний Рак. Вам следует взять тайм аут, чаще молчать и думать. Более того, звезды советуют поменьше смеяться.

Девы

Кажется, вы соскучились по публичности, лайкам, комплиментам и аплодисментам. Интернет поможет найти своих слушателей и зрителей, выходите поскорее из тени!

Весы

Начинается период новых возможностей для представителей знака, настроенных на карьеру и бизнес. Прочь скромность, Меркурий считает, что вам стоит заявить о себе во весь голос.

Скорпионы

Ваши планы по покорению мира напомнят о себе. Почему бы вам не начать их осуществлять? Расширяйте горизонты, учитесь чему-то новому, меняйте жизнь.

Стрельцы

Не думайте, что все происходящее с вами – суета сует, которая ничего не значит. Совсем наоборот: вам сейчас следует задуматься о причинно-следственных связях событий.

Козероги

Одиноким представителям знака можно поискать свою половинку. Например, на отдыхе или развлечении. Чем больше легкости вы добавите в свою жизнь, тем счастливее будете.

Водолеи

Вам удастся навести порядок в делах на работе и дома, а также узнать какой-то крутой лайфхак. Оставаться в хорошей форме помогут дыхательные упражнения и прогулки.

Рыбы

В ближайшие три недели вы будете заняты детьми, творчеством, шопингом, развлечениями или уедете в отпуск. И это хорошо – лучшей отдушины еще никто не придумал.

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