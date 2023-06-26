В регионах России прошел масштабный фестиваль, посвященный Дню молодежи

На площадках гостей знакомили с общероссийским "Движением первых"

Викторины, квесты и спортивные игры. Бросить вызов себе и научиться чему-то новому смогли гости масштабного фестиваля, посвящённого Дню молодежи.

Праздник прошёл во всех регионах страны. В Иркутской области сдавали нормы ГТО. Упражнения на пресс, отжимания и приседания дополнили соревнования по армреслингу.

В Волгоградской области прошла "Зарядка с чемпионом". Её провела Татьяна Лебедева - обладательница олимпийского "золота" по лёгкой атлетике. В Брянске и Вологде желающие смогли принять участие в кулинарных мастер-классах и патриотических акциях - например, написать письма участникам СВО.

На всех площадках гостей знакомили с общероссийским "Движением первых", которое выступило организатором фестиваля.

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