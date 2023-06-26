На суде прокурор требовал приговорить Александра Мавриди в общей сложности к 22 годам лишения свободы

Убийцу "Колбасного короля" приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Такое решение вынес в понедельник Московский областной суд. Александра Мавриди обвиняется в убийства владельца компаний "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Владимира Маругова. Но это далеко не все его преступления. Как вёл себя в суде обвиняемый? И какие сроки получили его сообщники?

Один подсудимый - Александр Мавриди. И целый список уголовных дел: букет статей. Похищение человека, вымогательство, незаконное хранение оружия, убийство. Даже побег из-под стражи. По данным следствия, он во всех преступлениях сознался. На суде прокурор потребовал приговорить Александра Мавриди в общей сложности к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В итоге - ненамного меньше получил.

Как следует из материалов дела, Александр Мавриди с сообщником Павлом Ахмедовым - он получил 13 лет - и ещё одним неустановленным человеком в ноябре 2018 года похитили пожилого адвоката Алексея Завгороднего. Почти два года его держали в заложниках, перевозя с одного адреса на другой. Требовали отдать им три квартиры и одно парковочное место. Общая кадастровая стоимость - 71 миллион рублей.

Алексея Завгороднего освободили полицейские, когда приехали к Александру Мавриди с обыском. Мужчина был задержан по подозрению в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Хозяина нескольких мясоперерабатывающих предприятий. Его застрелили из арбалета в собственной бане. Гражданская супруга погибшего бизнесмена рассказала, что она была с возлюбленным. К ним ворвались неизвестные люди в масках. Связали их. Требовали деньги. Владимира Маругова убили, а её оставили в живых.

У погибшего Маругова была ещё законная жена. Бывшая. Поэтесса Татьяна Маругова. Они судились друг с другом из-за одного предприятия. Выяснилось, что задержанный по подозрению в убийстве Александр Мавриди был подсобным рабочим у Татьяны Маруговой. Мотив убийства, согласно материалам уголовного дела, личная неприязнь к коммерсанту.

Мавриди попал в СИЗО. Потом на время проведения следственных действий его перевели в изолятор временного содержания в Истре. Откуда тот вместе с четырьмя сокамерниками, ворами-домушниками из Молдавии, сбежал. Против полицейских, сотрудников ИВС было возбуждено уголовное дело за то, что те отключили камеры видеонаблюдения и ушли спать. При этом ещё и не закрыли окошко, предназначенное для передачи пищи. Через него беглецы при помощи оказавшегося у них длинного гаечного ключа открутили корпус замка двери камеры. Потом вышли во внутренний двор. Сломали ещё замок на воротах и скрылись. По камерам уличного наблюдения удалось отследить их передвижения до городского вокзала.

Воров-домушников поймали в течение суток. А вот Александра Мавриди искали почти месяц. Его запечатлела камера видеонаблюдения в супермаркете в Митине. Сработала система распознавания лиц, и на выходе из магазина беглеца уже ждали полицейские. Мавриди попытался было вырваться, но его быстро скрутили. Потом он пробовал обмануть сотрудников спецслужб, рассказывая вымышленную биографию.

После того, как пришли результаты дактилоскопии, всё встало на свои места. Уголовные дела против Мавриди объединили в одно и закономерно довели до суда и приговора. Бежать подсудимый больше не пытался. Но зато много читал книг по психологии и пытался доказать следователям и врачам свою невменяемость. Безрезультатно.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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