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Появились подробности смертельного пожара в Королеве

15:04
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Основной версией рассматривается поджог

В Подмосковье трагически погиб 26-летний Рустам Накибов. Командир отделения пожарно-спасательной части в составе подразделения прибыл тушить возгорание в Королеве. Пытался помочь человеку в горящей квартире, но сорвался вниз. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а ещё причины самого пожара.

Эпицентр пожара - квартира на 14-м этаже, практически посередине жилой высотки. В воскресенье жители подмосковного Королева стали свидетелями мощнейшего возгорания и последовавшей затем трагедии. Запах дыма люди почувствуй в десятом часу вечера, потом показались языки пламени.

Сверху сыпались осколки стекла и горящие предметы, микрорайон окутало густым дымом. На место ЧП прибыли спасатели - они одновременно искали пострадавших и очаг возгорания. Было известно, что в горящей квартире находится человек. Его попытался спасти один из пожарных и героически погиб. На страшных кадрах видно, как он появляется буквально из стены огня, на нем загорелось оборудование. Он теряет равновесие и срывается с большой высоты.

Через несколько минут на балконе появляется еще один мужчина. Вероятно, он хотел спуститься на этаж ниже. Он повисает на перилах, но тоже соскальзывает вниз.

Одновременно с этим шла эвакуация людей. По словам местных жителей, в доме не работали ни пожарная сигнализация, ни система дымоудаления, не перешли в аварийный режим лифты. Артем поднялся на верхние этажи и, пока хватало воздуха, ходил по квартирам, предупреждал жильцов. С ним спустились около 15 человек.

Причиной пожара могли стать ссора и поджог.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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