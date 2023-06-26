В Москве продолжается реставрация усадьбы Покровское-Стрешнево

Завершить работы планируют уже нынешней осенью

Эти мужественные атланты, кажется, на своих плечах вынесли все перипетии и тяготы старинного усадебного дома. Всё выдержали и дождались реставрации. Уцелела и эта парадная мраморная лестница. В начале XX века ее привезли из дома княгини Шаховской на Большой Никитской. Сейчас реставраторы её бережно восстанавливают. Как и абсолютно всё вокруг.

"Второй и третий этаж этого здания полностью деревянные, штукатурка идет по деревянному основанию. Поэтому в некоторых местах были заменены деревянные брусы в стенах, от многочисленных протечек сгнили перекрытия потолочные, пришлось тоже частично заменить", - пояснила руководитель проекта реставрации Ольга Джавадова.

Усадьба Покровское-Стрешнево всегда считалась одной из самых необычных в Москве. А всё из-за архитектурных вкусов её последней хозяйки - княгини Евгении Шаховской. При ней к главному дому, построенному в стиле классицизма, добавили сказочные флигели, башню из красного кирпича. И еще деревянные башни, не уцелевшие до нашего времени. После революции в этом замке был и санаторий ЦК, и музей дворянского быта, и дом отдыха летчиков. А уже в XXI веке усадьба стала предметом бесконечных судебных тяжб и 30 лет фактически разрушалась.

Здание пережило и несколько пожаров, и грандиозный потоп, когда среди зимы прорвало батареи. После того, как усадьба перешла в собственность Москвы, наконец, началась серьезная научная реставрация.

"Сейчас мы на лесах, под потолком, где занимаются реставраторы воссозданием и реставрацией лепного декора потолочного", - отметила Ольга Джавадова.

Трещины на потолке были расшиты, укреплены раствором. Колонны с большими коринфскими капителями освободили от многочисленных слоев краски, всё утраченное восстановили по историческим фотографиям. Фактически этот зал уже готов под покраску. А по соседству воссоздают детали карниза для усадебной оранжереи.

"Там он был в процессе пожаров и времени утрачен, он был изготовлен по фотоснимкам, по чертежам. Была проделана работа с формой, сейчас непосредственно набиваем из фибробетона детали, элементы", - рассказал реставратор Павел Ткачёв.

Реставрационные работы сейчас сделаны на 50 процентов. Заменили все абсолютно ветхие и небезопасные перекрытия. Устанавливают современные инженерные системы.

"Это и система кондиционирования, и система вентиляции, система дымоудаления, плюс электроснабжение, слаботочные системы, то есть мы его наполняем всем спектром инженерных систем, которые сейчас нужны для существования современного здания", - сообщил Максим Гордиенко, начальник управления по реализации объектов благоустройства Департамента капитального ремонта Москвы.

Практически полностью завершены работы в усадебном саду. Когда-то он был роскошным. Но в последние годы его планировка читалась с трудом. Очень помогли вековые деревья.

"Мы смогли восстановить трассировку дорожек по историческим фотографиям, картографическим материалам, ну и опираясь на дендрологические исследования, то есть по трассировкам старо-возрастных деревьев, которые здесь сохранились", - отметила Екатерина Федоренко, руководитель отдела комплексного благоустройства компании-проектировщика.

Завершить эту масштабную реставрацию планируют уже нынешней осенью. Тогда и начнется новая жизнь старой московской усадьбы.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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