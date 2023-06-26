ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эмир Катара выразил Путину поддержку из-за событий 24 июня

12:45
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Лидеры двух стран поговорили по телефону

Владимир Путин поговорил в понедельник с эмиром Катара. Стороны обсудили высокий уровень отношений двух стран.

Также речь зашла о попытке вооруженного мятежа в России. Тамим Бен Хамад Аль Тани выразил поддержку действий руководства страны, сообщили в Кремле.

Владимир Путин также поздравил эмира Катара с 10-летней годовщиной восшествия на престол, а также с наступающим праздником Курбан-байрам.

24 июня в России руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Бойцы компании захватили Ростов-на-Дону и выдвинулись в сторону Москвы. В субботу после переговоров с Александром Лукашенко Евгений Пригожин принял решение остановить продвижение ЧВК и вернуть бойцов в полевые лагеря. Сам он покинет Россию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.