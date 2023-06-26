Эмир Катара выразил Путину поддержку из-за событий 24 июня

Лидеры двух стран поговорили по телефону

Владимир Путин поговорил в понедельник с эмиром Катара. Стороны обсудили высокий уровень отношений двух стран.

Также речь зашла о попытке вооруженного мятежа в России. Тамим Бен Хамад Аль Тани выразил поддержку действий руководства страны, сообщили в Кремле.

Владимир Путин также поздравил эмира Катара с 10-летней годовщиной восшествия на престол, а также с наступающим праздником Курбан-байрам.

24 июня в России руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Бойцы компании захватили Ростов-на-Дону и выдвинулись в сторону Москвы. В субботу после переговоров с Александром Лукашенко Евгений Пригожин принял решение остановить продвижение ЧВК и вернуть бойцов в полевые лагеря. Сам он покинет Россию.

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