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Вскрылись планы Киева отдать реликвии Киево-Печерской лавры Западу

13:39
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Опись имущества уже провели

Власти Украины и представители ЮНЕСКО достигли договоренностей о вывозе мощей и других церковных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.
На Западе нарастает недовольство из-за финансовой поддержки Киева

"Между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана", - заявил Нарышкин, его слова приводит ТАСС.

Глава внешней разведки подчеркнул, что такими действиями западные элиты присваивают "чужое добро". По его словам, страны Запада после изъятия финансовых и материальных ресурсов перешли к откровенной краже православных святынь, расположенных на территории Украины.

Нарышкин также добавил, что на данный момент представители ЮНЕСКО уже провели опись всего церковного имущества, а также подготовили транспорт для вывоза христианских ценностей в Европу.

Ранее сообщалось, что киевские власти обязали монахов Украинской православной церкви (УПЦ) оставить Киево-Печерскую лавру в трехдневный срок. По словам министра культуры Украины Александра Ткаченко, в случае отказа будет подан иск в суд для принятия соответствующего решения.

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Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
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