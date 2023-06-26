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Министры ЕС одобрили увеличение фонда военной помощи Украине

13:50
  • понедельник
  • 26 июня 2023

На 3,5 миллиарда евро

Совет ЕС сообщил по итогам заседания в Люксембурге, что главы МИД 27 государств Евросоюза одобрили увеличение объемов Европейского фонда мира на 3,5 млрд евро.
На Западе нарастает недовольство из-за финансовой поддержки Киева

Из этого фонда Брюссель выделяет деньги на поставки оружия Украине.

"Это решение призвано oбеспечить финансовую устойчивость и предсказуемость фoнда в долгосрочной перспективе, а также сохранить его глoбальный географический охват и способность ЕС предoтвращать кризисы и конфликты и быстро реaгировать на них", - цитирует заявление ТАСС.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ ведут "самоубийственное контрнаступление на российские позиции, оно уже стоило им десятков тысяч мобилизованных, нескольких сотен единиц бронетехники".

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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