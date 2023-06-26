Мишустин призвал россиян сплотиться вокруг Путина

"Нужно действовать вместе"

Эффективное выполнение первостепенных задач государства возможно лишь при условии консолидации всего общества вокруг президента России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Особенно важна консолидация всего общества. Нужно действовать вместе, одной командой, и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента", - заявил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

Премьер-министр подчеркнул, что только при условии выверенного взаимодействия общества и государства можно решить все поставленные президентом задачи.

Глава правительства также добавил, что несмотря на попытку дестабилизации внутренней ситуации в стране, члены правительства в эти дни находились на своих рабочих местах. По его словам, чиновники всех ведомств делали все возможное для защиты граждан от потенциальных угроз.

24 июня в России руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Бойцы компании захватили Ростов-на-Дону и выдвинулись в сторону Москвы. В субботу после переговоров с Александром Лукашенко Евгений Пригожин принял решение остановить продвижение ЧВК и вернуть бойцов в полевые лагеря. Сам он покинет Россию.

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