ВС России отбили атаки ВСУ под Артемовском и в Запорожской области

Радикалам не удается продвинуться и на полсотни метров

Безмолвный ночной сумрак нарушает яркое зарево от российского "Искандера". Оперативно-тактический комплекс неожиданной для противника атакой буквально сметает с лица земли укрепрайон ВСУ недалеко от Купянска. Под покровом ночи ликвидированы склад с боеприпасами и несколько десятков националистов.

Сергею Шойгу первому докладывают об успехах наших артиллеристов. Министр обороны проинспектировал работу на этом участке в командном пункте Западной группировки войск. Быть на шаг впереди противника - первоочередная задача, поставленная главой оборонного ведомства. Необходимо нарастить масштаб разведки в тылах националистов.

Разведка накануне помогла расчетам ПВО остановить крупный авианалет. На краснолиманском направлении ВСУ потеряли больше десятка единиц воздушной техники. А когда попытались зайти по земле, встретили отпор. Под Артемовском и в Запорожской области атаки противника были самые плотные. Но ни одна не увенчалась успехом.

Новоданиловка. Грузовик с западными наемниками атакован нашими десантниками. После взрыва иностранцы дезориентированы. Кто еще способен передвигаться - пытается отползти в сторону. Похожая участь поджидала боевиков под Ореховым и в деревне Пятихатка.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков: "В ходе боев потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США. На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ".

Радикалам не удается продвинуться и на полсотни метров. Сразу попадают под ответный огонь. И несут потери. Многие ранены и не могут продолжать наступление. Боевики бегут обратно в окопы. Однако и там их настигают .

Полевой арсенал ВСУ. Точенее, то, что от него осталось после прицельной стрельбы наших танкистов. Обгоревшие снаряды больше не принесут никому вреда. Радикалы пытаются прорваться в поселок Работино. Их поддерживают танки и БМП. Двигаются прямо по грунтовке. Через поля - верная смерть, кругом мины. Становятся лёгкой мишенью для авиации. Которая и ликвидирует угрозу. Первой выходит из строя головная машина колонны. Точным ударом уничтожен и второй танк. Американский "Брэдли" суетится в попытках уйти из-под обстрела. Не удалось. Атака захлебнулась, не успев толком начаться.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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