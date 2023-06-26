Журналисты узнали подробности секретной встречи по Украине в Копенгагене

В ней принял участие советник президента США Джейк Салливан, а также дипломаты из Китая, ЮАР, Бразилии и Индии

Уже даже в Киеве признают - контрнаступление не задалось. В свою очередь, западные СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне, подтверждают, что по меньшей мере 17 американских БМП "Брэдли" уничтожены или повреждены. На этом фоне крайне любопытными выглядят утечки по поводу некой секретной встречи, прошедшей в субботу в Копенгагене. В ней принял участие советник президента США Джейк Салливан, а также дипломаты из Китая, ЮАР, Бразилии и Индии, сообщил немецкий телеканал ARD. Уточняется, что официальные переговоры могут состояться уже в июле.

Впрочем, на это вряд ли стоит рассчитывать, ведь на этой встрече обсуждался исключительно украинский мирный план. К тому же главной целью переговоров в Дании было склонение на сторону Запада стран БРИКС. Они все это время демонстрировали нейтралитет по поводу украинского конфликта, который Запад явно намерен и дальше продолжать.

"Все, что нам нужно сделать, это продолжать фокусироваться на Украине и фактически удвоить нашу помощь Украине, особенно когда речь идет о финансовой поддержке их военной деятельности, предоставлении им оборудования, необходимого для того, чтобы они могли еще сильнее сражаться на поле боя", - сказал Габриэлиус Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы.

Евросоюз увеличивает фонд помощи Украине сразу на 3,5 миллиарда евро. Несмотря на протесты собственных граждан, которые требуют от властей прекратить поддерживать войну и сесть за стол переговоров. Того же мнения придерживается и Венгрия, считая, что слепо исполняя волю США, Европа движется к неминуемому краху.

"Европа приближается к катастрофе - во всех смыслах, к сожалению. Сейчас можно предотвратить еще большую беду и спасти многие тысячи жизней, но для этого нужно прекратить психоз войны", - заявил Петер Сийярто, глава МИД Венгрии.

Но как его прекратить, когда хозяин из-за океана требует продолжать. У него ведь скоро выборы. И к ним необходимо хотя бы на внешнем контуре показать хоть какой-то результат. По-другому оправдать многомиллиардные траты и поставки оружия Украине будет непросто. Тем более, что проблем у нынешнего президента США и так хватает. Его рейтинг продолжает снижаться. Никуда не делись и вопросы по поводу его дееспособности. Согласно последним исследованиям, состояние лидера беспокоит уже более половины американцев.

Весь негатив, который касается нынешнего главы Белого дома, замалчивается. Это касается и уголовного дела против Хантера Байдена, который, между прочим, признал себя виновным. То есть подтвердил, что его отец долгие годы торговал свои политическим влиянием, получая за это миллионы долларов.

"Многие считают, что этот скандал в 100 раз крупнее Уотергейтского, и все же мейнстримовые СМИ даже не сообщают о том факте, что Джо Байден незаконно берет миллионы долларов у Китая, Украины и многих других стран. Не в этом ли причина того, почему Байден позволяет Китаю строить военные объекты на Кубе, почему Украине совершенно бесконтрольно передаются сотни миллиардов долларов или почему мы позволяем картелям заправлять на нашей чудовищно открытой границе? Мы - коррумпированная страна с продажными СМИ", - заявил Дональд Трамп.

Сообщается, что ВВС Дании проведут замену парка самолетов F-16 на F-35 в ускоренном темпе, чтобы быстрее передать американские истребители Украине. Боевые самолеты Киев рассчитывает получить и от Берлина. Однако там пока сопротивляются.

В Киеве подачки любят, не понимая, что за все поставки оружия, кредиты и прочую помощь Киеву когда-то придется расплачиваться. Собственно, это уже началось. Во всяком случае, передача ценностей из Киево-Печерской лавры якобы на хранение в Европу выглядит именно так. По данным Службы внешней разведки России, это делается под предлогом спасения бесценных реликвий от российских ударов. И музеи Франции, Германии, Италии и Ватикана обязуются все вернуть. Видимо, так же, как вернули награбленное в других колониях, существовавших под протекторатом просвещенной Европы.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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