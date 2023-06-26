Вице-премьер Чернышенко: серьезных проблем со связью в России не зафиксировано

Минцифры оперативно обеспечило техническую готовность к приему звонков службы 122

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил на совещании с Михаилом Мишустиным в понедельник, что с 24 июня по сегодняшний день в России не зафиксировано серьезных проблем со связью.

"Отделения "Почты России" в регионах работают уже в обычном режиме, в том числе принимают отправления в южные регионы", - уточнил заместитель председателя правительства, которого цитирует "Интерфакс".

Как добавил Чернышенко, Минцифры оперативно обеспечило техническую готовность к приему звонков службы 122.

24 июня на линию поступило 2,5 тыс. обращений - на 70% больше обычного. Кроме того, по словам вице-премьера, информационные ресурсы оперативно информировали жителей регионов о ситуации.

Поздно вечером 23 июня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа в России. Бойцы компании захватили Ростов-на-Дону и выдвинулись в сторону Москвы. 24 июня после переговоров с Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить продвижение ЧВК и вернуть бойцов в полевые лагеря. Сам он покинет Россию.

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