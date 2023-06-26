Будущие контрактники рассказали о желании пойти на службу для защиты России

Мужчины хотят защищать Родину

Будущие контрактники, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту рассказали о своей мотивации.

"Основная задача мужчины - защищать свою Родину, семью, близких. Решение было в принципе принято с начала СВО, просто определенные обстоятельства задерживали, и только сейчас смогли к этому моменту подойти", - рассказал один из пришедших.

Другой будущий контрактник рассказал о том, что его сын гордится принятым отцом решением.

"Мой сын только что домой поехал, ему 10 лет, и он мной горд. Он говорит: "Пап, ты мужик!" - рассказал он.

Пункт расположен по адресу улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Необходимую информацию о работе и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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