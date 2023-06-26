Собянин: Имитирующий сосуды и нервы фантом создан в Москве для тренировок врачей

С его помощью врачи будут совершенствовать практические знания

Столичные учёные создали новый медицинский фантом - тренажёр, имитирующий сосуды и нервы человека. Об изобретении московских специалистов сегодня рассказал в своём телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Прибор позволит врачам отрабатывать на практике сложные манипуляции, такие, как доступ к сосудам под ультразвуковым контролем и блокаду периферических нервов для анестезии. Полученный опыт поможет докторам действовать максимально точно и без ошибок при лечении пациентов.

Опытные медработники уже протестировали фантом и дали ему высокую оценку.



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