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Новак заверил в отсутствии дефицита нефтепродуктов в России

14:16
  • понедельник
  • 26 июня 2023

Цены стабильны

Вице-премьер Александр Новак в ходе совещания у главы правительства Михаила Мишустина сообщил, что дефицита нефтепродуктов в России нет.
Новак рассказал о востребованности российских энергоресурсов в мире

"Все потребности в нефтепродуктах удовлетворяются в полном объеме. Но при этом отмечался в выходные рост спроса на АЗС в южных регионах, особенно в Ростовской области. При этом АЗС полностью были обеспечены всеми нефтепродуктами, перебоев со снабжением не наблюдалось", - указал заместитель председателя правительства (цитата по "Интерфаксу").

Он добавил, что цены стабильны, запасы нефтепродуктов превышают 15 дней.

Как уточнил Новак, 23-24 июня - в дни, когда разворачивалась ситуация вокруг мятежа ЧВК "Вагнер" - не было крупных технологических нарушений, которые могли бы существенно повлиять на работу ТЭК.

Ранее вице-премьер сообщил, что добыча нефти с конденсатом в России в 2023 году снизится на 20 млн тонн - до 515 млн тонн. По словам Новака, Россия уверена в востребованности своих нефти, газа, сжиженного природного газа и угля в мире. В частности, одними из крупных потребителей российских энергетических ресурсов является Китай.

В апреле министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что рубль будет укрепляться на фоне увеличения цен на российские энергоносители. 

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