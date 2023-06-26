Президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства

Владимир Путин провел телефонный разговор с Ибрахимом Раиси

В понедельник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечено в сообщении, в связи с событиями 24 июня иранский президент выразил полную поддержку российского руководства.

"Обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с акцентом на практическую реализацию имеющихся договоренностей в области торговли, энергетики и транспорта", - уточняется в публикации.

Кроме того, лидеры обсудили сирийское урегулирование и обеспечение стабильности в Закавказье. Путин также поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам.

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